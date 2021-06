Talibanii si-au intensificat atacurile in Afganistan, ocupand mai multe districte si provocand pierderi considerabile fortelor de securitate. Oficialitatile locale au anuntat ca militantii au ocupat capitalele a doua districte din provincia Kunduz, in nordul tarii. Ingrijoratoare pentru guvern este viteza cu care talibanii ocupa noi teritorii. Conform unor rapoarte, aproximativ 20 de districte au fost ocupate de insurgenti in ultimele saptamani, unele dintre acestea nu departe de capitala tarii, Kabul. Fara a beneficia de intariri pe front, soldatii si alte forte pro-guvernamentale se predau talibanilor.…