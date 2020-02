Stiri pe aceeasi tema

- Romania a facut progrese in reducerea riscului de saracie la persoanele care au un loc de munca, dar cu toate acestea a ramas si in anul 2018 statul UE cu cel mai inalt risc de saracie pentru persoanele ocupate (15,3%), in conditiile in care media in Uniunea Europeana este de

- Europarlamentarul Corina Cretu atrage atentia ca Romania va pierde o mare parte din fondurile pentru infrastructura alocate de Uniunea Europeana. Aceasta a declarat vineri ca Romaniei i-au fost alocati zece miliarde de euro pentru infrastructura, insa rata de absorbtie la finalul anului 2019 a fost…

- Guvernul este departe de a lua o decizie privind majorarea varstei de pensionare, nu exista o propunere conturata in sensul de proiect si absolut nimeni nu a vorbit despre un imperativ, despre o obligatie in acest sens, a declarat luni seara, la B1 TV, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Suntem in…

- Sorin Roșca Stanescu In urma Brexitului, prin ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Romania devine cel mai bogat stat din comunitate in ceea ce privește resursele de gaze naturale. Resurse din Marea Neagra, gaze de sonda, dar și pungi existente in subsolul țarii. Problema este ca ceea ce ne-a…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru comunicatii' (servicii postale si servicii si echipamente de telefonie si telefax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor,…

- Emil Boc, primarul Clujului, a votat la turul doi al alegerilor prezidențiale 2019. Acesta a declarat ca a votat candidatul care poate reprezenta Romania cu profesionalism in Uniunea Europeana și NATO, relateaza Mediafax. "Cateva lucruri despre ce se intampla astazi. Potrivit Constituției Romaniei,…

- Aproximativ 21,5- dintre copiii romani traiesc in conditii materiale extrem de precare, acest procente reprezentand cea mai ridicata rata din UE, unde media este de 5,9-. De asemenea, peste 32- traiesc sub pragul de saracie, arata datele unui raport realizat de Organizatia Salvati Copiii, impreuna cu…