- Numul cazurilor de COVID-19 a crescut pentru a doua saptamana, la nivel global, insa bilanțul deceselor este in continua scadere. Anunțul OMS Numarul persoanelor pozitive cu COVID-18 a crescut ușor pentru a doua saptamana consecutiv, cu peste 2,6 milioane de cazuri de COVID-19 raportate, fiind o creștere…

- Situatia se imbunatateste in Europa, dar Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat joi, intr-o conferința de presa, evitarea calatoriilor internationale, din cauza riscului asociat cu noile variante ale coronavirusului.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat joi, intr-o conferinta de presa, evitarea calatoriilor internationale, desi situatia se imbunatateste in Europa, dar riscul ramane ridicat din cauza noilor variante ale coronavirusului.

- Numarul cazurilor noi de COVID la nivel global este in scadere pentru a treia saptamana consecutiv, deși cifrele raman in continuare mari, arata raportarile Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit CNN. In ultima saptamana au fost inregistrate 4,8 milioane de cazuri de COVID și 86.000 de decese in…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a detectat varianta care sta la originea exploziei numarului de cazuri de COVID-19 din India in zeci de alte tari din intreaga lume, a anuntat miercuri agentia pentru sanatate din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), relateaza Agerpres.Varianta B.1.617,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 in lume a ajuns miercuri la 5,7 milioane, un nou record saptamanal consecutiv, fiind cea mai ridicata cifra a contagierilor confirmate de la declansarea pandemiei in urma cu 17 luni, relateaza EFE. Acest nou prag, atins in mare parte in urma valului grav al pandemiei…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a apreciat joi ca numarului noilor cazuri de Covid-19 a scazut „semnificativ” in Europa, insa a reamintit ca rata de infectare este in continuare una ridicata.