Îngrijorător. Drogurile, tot mai prezente în Sălaj Polițiștii au descoperit asupra unui zalauan un pachet cu substanțe de forma unor cristale despre care autoritațile cred ca sunt droguri. Barbatul este cercetat penal și risca inchisoarea daca va fi gasit vinovat. Polițiștii Biroului Rutier Zalau au depistat in trafic un tanar din Zalau, care avea asupra sa substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. Totul s-a petrecut in seara zilei de vineri, in jurul orei 22, pe drumul național 1F, la intrarea in municipiul Zalau, cand polițiștii au oprit in trafic un autoturism. La volanul acestuia a fost… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

