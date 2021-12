Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40- dintre persoanele care au trecut prin COVID-19 sufera de sechele care dureaza peste sase luni, potrivit unui studiu al unei universitati germane publicat luni care doreste sa faca lumina asupra asa-numitului sindrom de COVID persistent sau "long covid", relateaza EFE. Potrivit cercetatorilor…

- Aproximativ 40% dintre persoanele care s-au imbolnavit și vindecat de Covid-19 sufera de sechele care dureaza mai mult de șase luni de la vindecare, conform unui studiu al Clinicii Universitare din Mainz, care incearca sa obțina noi informații cu privire la sindromul așa-zis „Long Covid”.

- Potrivit cercetatorilor Clinicii Universitare din Mainz, nu sunt neaparat pacientii cu forma grava cei care dezvolta astfel de simptome, cei afectati putand fi chiar persoanele asimptomatice sau cei care au trecut relativ usor prin boala.In 35% din cazurile studiate, cei afectati nici macar nu stiau…

- Mjlocasul Joshua Kimmich nu va mai juca pâna în ianuarie din cauza consecintelor infectiei cu coronavirus si ca masura de precautie, dar sechelele nu vor fi pe termen lung, a asigurat vineri Julian Nagelsmann, antrenorul echipei Bayern Munchen, scrie DPA.Nevaccinat, starul bavarez a…

- Pascal Soriot, directorul executiv al AstraZeneca, a declarat ca decizia de a administra vaccinul Oxford persoanelor in varsta din Marea Britanie ar putea fi unul dintre motivele pentru care Marea Britanie nu a inregistrat „atat de multe spitalizari in comparație cu Europa”, in ciuda unui numar mare…

- Cum se explica situația in care, spre exemplu, patru membri ai aceleiași familii sunt bolnavi de COVID, dar un al cincilea, deși sta in casa cu ei, nu se infecteaza? Mircea Iliescu, doctor in genetica și evoluție umana la Universitatea Cambridge, a explicat la Digi24 ca aici pot interveni celulele T…

- VIDEO Medic: Peste 95% dintre persoanele vaccinate care se infecteaza cu Covid nu au plamanii afectați Directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, dr. Diana Manolescu, arata diferențele insemnate in ceea ce privește afectarea pulmonara a pacienților…

- Directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, Diana Manolescu, arata diferențele insemnate in ceea ce privește afectarea pulmonara a pacienților vaccinați și a celor nevaccinați. Potrivit medicului, peste 95% dintre persoanele vaccinate, care…