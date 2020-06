Îngrijorător! 275 de cazuri noi de coronavirus, de ieri până azi! Este a treia zi de creștere Situație ingrijoratoare. Crește numraul cazurilor noi de coronavirus, intregistrate in 24 de ore. Pentru a treia zi la rand, s-au inregistrat peste 200 de cazuri. De ieri pana azi, au fost confirmate 275 de cazuri noi. Numarul total al persoanelor infectate ajunge astfel la 21.679. S-au vindecat 15.635 și au decedat 1.394 de persoane. La ATI […] The post Ingrijorator! 275 de cazuri noi de coronavirus, de ieri pana azi! Este a treia zi de creștere appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

