Stiri pe aceeasi tema

- In urma investigatiilor efectuate, politistii Politiei Municipiului Hunedoara au reusit identificarea a doi tineri, unul in varsta de 18 ani si un minor de 16 ani, ambii din localitatea Teliucu-Inferior. Cei doi sunt cercetati de politisti pentru savarșirea, in noaptea de 30/31.08.2018, a unei…

- In design interior, spațiul este mereu limitat. Pentru un design reușit, e nevoie sa utilizam cat mai mult din spațiul disponibil. Acest lucru este in special valabil pentru locuințele din Romania. Potrivit statisticilor europene prezentate de Statistics Netherlands , 52% dintre romani locuiesc in condiții…

- Daca in ceea ce priveste concedierile din fabrici si renuntarea la unele modele, Romania nu va fi afectata, reducerea numarului de parteneri va avea, cel mai probabuil, un impact si asupra afacerilor din tara noastra. In luna iulie a acestui an, directorul general Jim Hackett a anuntat ca Ford va aloca…

- •Detinere de substante interzise pe raza municipiului Ramnicu Valcea! In data de 25. august a.c., jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza municipiului Ramnicu Valcea, respectiv strada Splaiul Independentei, au observat…

- Banca Nationala a Romaniei nu are nicio preocupare pentru limitarea creditarii, insa doreste sa evite supraindatorarea populatiei, a declarat, luni, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), intrebat de jurnalisti despre eventualele masuri de limitare a gradului…

- În Europa locuiesc în prezent aproape o suta de milioane de oameni în vârsta, care, de regula, deja nu mai sunt încadrați în câmpul muncii, adica au 65 de ani și mai mult. În medie, unui european în vârsta îi revin trei locuitori…

- În Europa locuiesc în prezent aproape o suta de milioane de oameni în vârsta, care, de regula, deja nu mai sunt încadrați în câmpul muncii, adica au 65 de ani și mai mult. În medie, unui european în vârsta îi revin trei locuitori…

- Circa 750 de tineri romani cu varsta de 18 ani, elevi, angajati sau aflati in cautarea unui loc de munca, vor putea calatori gratuit cu trenul pe parcursul acestui an in tot spatiul Uniunii Europene in baza Programului "DiscoverEU", care va fi lansat marti, a anuntat eurodeputatul Siegfried Muresan,…