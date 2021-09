''Îngrijorate'' de guvernul taliban, SUA îl vor judeca după acţiunile sale Statele Unite si-au exprimat marti "ingrijorarea" in legatura cu numirea unora dintre ministrii talibani in Afganistan, dar au declarat ca sunt dispuse sa judece guvernul "dupa actiunile sale", in special cu privire la disponibilitatea de a lasa afganii sa paraseasca tara, noteaza AFP.



"Observam ca lista de nume anuntata este alcatuita exclusiv din indivizi care sunt membri ai talibanilor sau aliatii apropiati ai acestora si nicio femeie. Suntem, de asemenea, ingrijorati de afilierile si antecedentele unora dintre acesti indivizi", a declarat la Doha un purtator de cuvant al Departamentului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

