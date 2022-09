Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene. … are legatura cu angajamentul nostru total fata de siguranta Germaniei, de siguranta Europei, de capacitatea democratiilor liberale de a se apara”,”, a declarat Lapid reporterilor, vorbind alaturi de cancelarul german Olaf Scholz Lapid a descris discutiile lor ca vor conduce la ”un acord posibil in…