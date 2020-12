Stiri pe aceeasi tema

- Europa izoleaza Marea Britanie dupa apariția unei tulpini foarte infecțioase de coronavirus in Regatul Unit. Mutația Sars-Cov-2 a scapat de sub control, recunoaște Matt Hancock, secretarul britanic al sanatații. Franța, Belgia, Italia, Irlanda, Germania, Olanda, Luxemburg, Austria, Romania, Bulgaria,…

- Experții in sanatate din statele UE au ajuns la concluzia ca vaccinul anti-COVID va fi eficient și pentru nouz tulpina a virusului SARS-CoV-2, aparuta in Marea Britanie. Confirmarea mai multor cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie și in alte țari a alarmat autoritațile…

- Expertii Uniunii Europene au ajuns la concluzia ca vaccinurile impotriva COVID-19 concepute pana in prezent sunt eficace si impotriva noii variante a coronavirusului SARS-CoV-2, o mutație ce a fost descoperita inițial in Marea Britanie, a declarat duminica ministrul german al sanatatii, Jens Spahn,…

- Ambasadorii țarilor membre ale Uniunii Europene vor avea luni o întâlnire de criza la Bruxelles dedicata restricțiilor de calatorie cauzate de noua tulpina de coronavirus care a aparut în Regatul Unit, relateaza AFP.Mai multe țari din UE - Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda,…

- Expertii Uniunii Europene au ajuns la concluzia ca vaccinurile impotriva COVID-19 concepute pana in prezent sunt eficace si impotriva noii tulpini a coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita in Marea Britanie, a declarat duminica ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, citat de AFP și Agerpres.Conform…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei, relateaza mediafax. E doar o chestiune de timp pana Romania va anunța o decizie similara - vezi aici.…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit Agerpres.Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai…

- Votul in diaspora, in impas. Autoritatile romane recomanda votul prin corespondenta, din cauza situatiei epidemiologice. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe romanii din diaspora asupra modului in care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune premierul,…