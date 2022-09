Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii afirma ca Rusia ar putea avea nevoie de ani de zile pentru a reconstrui una dintre cele mai prestigioase unitați de tancuri ale sale, dupa retragerea din Harkov.

- „Sediul brigazii 5 a Garzii Naționale, punctele de desfașurare a batalionului național "Kraken" din zonele Balakliya și Chuguev au fost lovite cu arme de inalta precizie, pana la 300 de militari ucraineni au fost distruși”, a anunțat purtatorul de cuvant al Armatei ruse.Potrivit acestuia, chiar și ceea…

- Recucerirea de catre armata ucraineana a orașului Izium pune capat planurilor Rusiei in regiunea Donețk, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului in evaluarea de luni dimineața, care precizeaza ca soldații ruși nu mai pot avansa spre Bakhmut sau Donețk dinspre nord. Folosind HIMARS și alte arme occidentale,…

- Contraofensiva ucraineana din regiunea Harkov pune in dificultate forțele rusești și provoaca prabușirea axei rusești din nordul Donbasului, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata duminica dimineața. Trupele rusești nu efectueaza o retragere controlata…

- Contraofensiva ucraineana in regiunea Harkov pentru recucerirea teritoriilor ocupate a determinat Rusia sa trimita trupe și armament suplimentar in zona. Au loc lupte ”crancene” la Balaklia și Sevcenkove.

- Fortele ucrainene au inregistrat o „victorie substantiala” prin spargerea liniilor rusești in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei.

- Ucraina tocmai și-a inceput operațiunea de alungare a forțelor de ocupație ruse din sudul țarii. Dar un veteran american care antreneaza armata ucraineana avertizeaza ca aceste eforturi vor fi foarte costisitoare pentru ambele armate.

- Generalul in retragere Mark Hertling, fostul comandant al Armatei Statelor Unite ale Americii in Europa, a comentat luni videoclipul unui soldat ucrainean de pe linia frontului care arata poziții distruse ale Rusiei in Herson, spunand ca forțele ruse din acesta regiune s-ar putea preda curand.