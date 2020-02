Asa e Antena 3, a lui „Felix", slujit servil de toti ciracii si subordonatii „Profesorului", in frunte cu Gadbadea si Badgadea. Fata de ea, RTV-eaua fosta (?) a lui Ghita, mult prea ocupata sa mozoleasca la nesfarsit „palpitanta" macaroana Caracal-Dinca, pare de-a dreptul eclipsata, in vreme ce mai curand oarecare sanse s-o concureze, in materie de ipocrizie a virajelor de versatilitate conjuncturala, oportunista (nu n (...)