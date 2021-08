Stiri pe aceeasi tema

- Protectia oferita impotriva coronavirusului de vaccinurile in doua doze ale Pfizer si AstraZeneca scade in decurs de sase luni, potrivit unui nou studiu britanic, citat de CNBC și news.ro. O analiza realizata de ZOE Covid App Study pe 400.000 de persoane vaccinate cu doua doze de vaccin al Pfizer si…

- Oamenii de știința australieni au evaluat eficacitatea vaccinului rusesc impotriva coronavirusului, ”Sputnik V”, intr-un interviu acordat publicației The Sydney Morning Herald, scrie agenția Rambler.ru. Astfel, profesorul Institutului de Cercetari Medicale ”Burnet”, Michael Toole, a definit…

- In condițiile in care noile tulpini de coronavirus fac raspandirea virusului mai ușoara, deja se ia in considerare imunizarea oamenilor cu a treia doza de vaccin. Ministrul sanatații din Thailanda, Anutin Charnvirakul, a anunțat ca personalul medical thailandez va primi o a treia doza de vaccin anti-COVID-19…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford au descoperit ce se intampla cu corpul uman atunci cand sunt combinate serurile Pfizer și AstraZeneca. Cum reacționeaza organismul la doua doze de vaccin diferite.

