Îngrijorări: Obiectivul declarat al Rusiei peste care ar putea trece Vladimir Putin Oficialii de la Kiev sunt ingrijorați ca Vladimir Putin ar putea trece dincolo de obiectivul declarat al Rusiei de a captura regiunea de frontiera de est a Donbasului. Cu ce scop? „Pentru a incerca sa puna mana pe intreaga zona de sud-est, izoland Ucraina de mare", noteaza Financial Times. Ucraina este, totuși, increzatoare ca poate impinge trupele ruse inapoi, dupa ce a dejucat planul inițial al lui Putin de a ocupa rapid țara, adauga cotidianul britanic. Pe fondul situației din Ucraina, portavionul american USS Harry S. Truman, dotat cu senzori, radare si sisteme de armament, a carui principala…

- Conform agenției ruse de presa Interfax, Flota a 6-a operativa din cadrul Forțelor Navale ale SUA a informat, pe 07.04.2022, ca submarinul nuclear USS Georgia, dotat cu 154 de rachete de croaziera Tomahawk, cu o bataie de aproximativ 1.600 de kilometri, a sosit in apropierea litoralului Greciei. In…

- Alianta Nord Atlantica anunta luni ca portavionul nuclear Charles de Gaulle, aflat in Marea Mediterana, a fost insarcinat sa asigure protejarea spatiului aerian aliat din flancul sud-estic al NATO.

- Portavionul USS Harry S. Truman, al optulea portavion din clasa Nimitz al Marinei Statelor Unite, a ajuns in Marea Egee, pentru a apara flansul estic al NATO. Acolo se afla deja portavionul nuclean francez Charles de Gaulle, cu zeci de avioane la bord.Portavionul a fost pus in funcțiune in 25 iulie…

- Franta a decis ca portavionul sau nuclear Charles de Gaulle, aflat in Marea Mediterana, sa fie repozitionat mai aproape de Romania, in contextul razboiului din Ucraina, informeaza bfmtv.com. Motivul pentru care portavionul se va deplasa mai aproape de Romania este acela de „a executa misiuni de politie…

- Franta a decis ca portavionul sau nuclear Charles de Gaulle, aflat in Marea Mediterana, sa fie repozitionat mai aproape de Romania, in contextul razboiului din Ucraina, informeaza bfmtv.com.

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va fi mutat in Marea Neagra, au informat, in aceasta seara, surse militare franceze, citate de Antena 3. Portavionul are doar motorul cu propulsie nucleara, nu conține arme nucleare. Potrivit reprezentanților Franței, portavionul va fi…

- Luni, trei crucisatoare din clasa Slava operau in si in jurul Marii Egee – RTS Moskva in Marea Neagra, RFS Variag la sud de Italia si RTS Marshal Ustinov (055) in largul coastei Siriei, langa baza navala a Rusiei din Tartus. Ustinov (din Flota Nordului) si Variag (Flota Pacificului) au intrat in…

- Avioane de lupta MiG-31K și bombardiereTu-22M3 rusești, echipate cu rachete hipersonice Kinjal, au fost dislocate in zona unde navigheaza grupul aeronaval constituit in jurul portavionului Charles de Gaulle. Dupa ce a participat la un exercițiu de tip PASSEX cu portavioanele american USS Harry S. Truman…