Îngrijorări în Europa: Rusia nu dă niciun semn că ar mări livrările de gaze naturale Un semn al acestor ingrijorari este cresterea, luni, a contractelor futures TTF pentru gaze cu livrare in decembrie cu pana la 10%, inainte de a reveni la un nivel mai scazut. Rusia furnizeaza o treime din necesarul european de gaze, iar intentiile sale referitoare la livrari sunt esentiale intr-un moment in care cresterea preturilor spot a lovit deopotriva gospodariile si intreprinderile. Kremlinul a declarat ca Rusia s-a angajat sa trimita o cantitate mai mare de gaze in Europa odata ce rezervoarele sale interne de stocare vor fi umplute, in conformitate cu ordinul lui Putin catre compania energetica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

