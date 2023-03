IGPR Infotrafic:Judetul Olt- Ceata densa pe DEX 12 si DN 65

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulatia se desfasoara in conditii de ceata densa, cu vizibilitate redusa sub 100 de metri, pe DEx 12, intre kilometrii 20 si 25, si pe DN 65 Slatina ndash; Craiova, in afara orasului Bals,… [citeste mai departe]