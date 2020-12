Îngrijorarea USR: La cum arată cifrele acum, riscăm un Parlament cu cea mai scăzută legitimitate Alianta USR-PLUS afirma ca, la cum arata cifrele la noua ore de la deschiderea urnelor in tara, ”riscam sa avem in urmatorii patru ani Parlamentul cu cea mai scazuta legitimitate”. Formatiunea face un apel pentru prezenta la urne, anunța news.ro. ”La cum arata cifrele la noua ore de la deschiderea urnelor in tara, riscam sa […] The post Ingrijorarea USR: La cum arata cifrele acum, riscam un Parlament cu cea mai scazuta legitimitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

