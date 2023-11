Îngrijorarea crește cu privire la taxa bulgară pe gaze naturale: pe cine afectează și cât de mult In cateva zile ar trebui luata in considerare creșterea prelorilor gazelor naturale rusești ca urmare a deciziei Bulgariei de a impune o taxa extraordinara de 10 euro/MWh la importurile de gaze naturale rusești care trec pe teritoriul bulgar. Deși oficial guvernul bulgar susține ca taxa va fi suportata de catre Gazprom-ul rus și nu de clienții sai, cu toate acestea cel mai probabil scenariul este ca pierderea totala de 2 miliarde euro pe an (nu doar pentru Grecia, ci și pentru restul țarilor care furnizeaza gaz rusesc prin Bulgaria precum Serbia, Macedonia de Nord și Ungaria) nu vor fi platiți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord este pregatita sa dea in judecata Comisia Europeana și Bulgaria in instanțele internaționale daca nu are posibilitatea de a importa gaze naturale nerusești prin Bulgaria, evitand astfel costurile taxei Bulgariei pe gazul rusesc, scrie balkangreenenergynews.com.Prim-ministrul Macedoniei…

- Originea preparatului este, se pare, in Turcia, iar denumirea romaneasca ar proveni de la termenul ”sarmak”, din limba turca, termen care inseamna ”a infasura, a inveli”. Astazi, in diferite variante de compozitie, sarmalele se servesc in tari precum Turcia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Iordania,…

- In 2019 criminalul a facut cerere de azil. I-a fost refuzata, dar a ramas ilegal pe teritoriul Belgiei. Ar fi ajuns in mijlocul Europei pe aceeași ruta periculoasa tranzitata de mii de migranți anual - cea de-a lungul Mediteranei Centrale.Este considerata cea mai periculoasa ruta de migratie din lume,…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic și ministrul maghiar de externe Peter Szijjarto au reacționat ferm la decizia Bulgariei de a introduce noi taxe uriașe de tranzit de 10,2 EUR per MW/h de gaz natural care trece prin extinderea bulgara a gazoductului Turkish Stream catre Europa de Vest – așa-numitul…

- Salba impresionanta de medalii (15 la numar) pentru Romania la Campionatele Balcanice de canotaj pentru juniori si cadeti gazduite de Lacul „Lebada” din Pantelimon: sapte de aur, trei de argint si cinci de bronz. In clasamentul pe natiuni dupa numarul de puncte, Grecia a ocupat prima pozitie, cu 87…

- Juniorii din Balcani, primii sportivi care au vaslit pe luciul lacului Lebada ˜ Peste 300 de canotori au luptat pentru medalii in aceasta competiție Acum mai bine de un an, Jurnalul de Ilfov relata despre asocierea dintre Federația Romana de Canotaj și Primaria Pantelimon cu scopul de a reamenaja o…

- Romania gazduit zilele trecute Campionatul Balcanic de Canotaj pentru juniori, competiție care a adunat la start peste 300 de sportivi din țari precum Bulgaria, Croatia, Grecia, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Ucraina și Romania.Cu acest prilej, pe Lacul Lebada din orașul ...

- Peste 150 de sportivi cu varsta de pana in 18 ani au concurat, la Constanta, in sala de sport a Liceului cu Program Sportiv ldquo;Nicolae Rotaru", la Cupa Internationala "Black Sea Judo Cup", editia 2023. Pe langa judoka din Romania, au participat sportivi din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Grecia,…