Îngrijorare printre fermierii UE: se preconizează recolte slabe și prețuri ridicate Prețurile ridicate la energie, combustibili, ingrașaminte și furaje cresc costurile de producție agricola și dauneaza profitabilitații fermelor pe mai multe piețe europene din cauza razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. In acest context, mai multe state membre cauta sprijin suplimentar la UE. Insa un astfel de scenariu a fost agravat și mai mult de temperaturile mai calde și de secete larg raspandite, din cauza lipsei precipitațiilor la inceputul verii. Conform EU Observer, prețurile orzului, graului și altor cereale folosite pentru furaje sunt deja cu 38% și 78% mai mari decat in ​​mod normal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

