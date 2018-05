Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal la conferinta de presa de la Bacau, unde au participat premierul Viorica Dancila si comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu.Dancila si Cretu aveau programata o conferinta de presa comuna, insa la un moment dat comisarul european s-a ridicat si a plecat. "De…

- Proiectele de infrastructura cu bani europeni bat pasul pe loc. Ingrijorata de planificarea si implementarea acestor proiecte, comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a transmis Executivului o scrisoare. Astazi, are o intalnire cu premierul Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila va avea, luni, o intrevedere cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, alaturi de care va face o vizita in judetul Bacau. Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara "extrem de ingrijorata" cu…

- Intrevederea premierului Dancila cu comisarul european Corina Cretu este programata la ora 16.00, la Bacau. De altfel, Dancila si Cretu vor vizita impreuna, luni, mai multe obiective de investitii din Bacau, iar la ora 17.20 vor sustine o conferinta de presa comuna. Intalnirea are loc in contextul…

- Premierul Viorica Dancila va avea, luni, o intrevedere cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, alaturi de care va face o vizita in judetul Bacau. Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu…

- Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare…

- Comisarul european Corina Cretu a transmis o scrisoare catre Guvern in care se declara „extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de UE, care inregistreaza intarzieri si pun in pericol politica de coeziune in Romania.

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu spune ca Romania nu are nevoie de escaladarea unui conflict, ca este necesar dialogul, iar Guvernul trebuie sa-si duca proiectele la indeplinire, in timp ce presedintele sa vegheze la echilibrul intre institutii. ”Nici eu nu am aflat de ce nu a mai mers doamna premier…