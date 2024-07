Investitorii pe piața de capital urmaresc graficele financiare ale pietei, care inregistreaza scaderi in urma blocajului major al serviciilor informatice din intreaga lume, provocand presiune in piata si teama fata de riscuri, arata o analiza XTB, companie de tranzactionare pe bursele internationale. Teama investitorilor fata de risc s-a intensificat in ultimele ore, odata cu stirea […] The post Ingrijorare pe piața de capital, afectata de blocajul informatic mondial appeared first on Puterea.ro .