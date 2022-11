Analiza a publicației maghiare NEPSZAVA despre starea economiei din Ungaria, preluata de Rador: Nici economia mondiala si nici economia ungara nu se afla intr-o criza, deoarece nu scade PIB-ul, nu creste rata somajului, in schimb inflatia este mare, ceea ce este, intr-adevar, neplacut, a declarat economistul Gyorgy Suranyi, fost presedinte al Bancii Nationale a Ungariei, la un eveniment al Asociatiei Jurnalistilor Maghiari. In opinia sa, atat in Statele Unite, cat si in Uniunea Europeana, dar si in Ungaria putea fi evitata actuala situatie inflationista, daca guvernele si bancile nationale ar…