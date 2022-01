Stiri pe aceeasi tema

- Exista o ingrijorare legitima din partea statelor aliate, inclusiv din partea Romaniei, cu privire la masarea de forte ruse in proximitatea Ucrainei, in regiunea Marii Negre, o masare de trupe care este substantiala, neprovocata si nejustificata, a afirmat, luni, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a transmis ca prezenta militara a Rusiei in regiunea Marii Negre naste ingrijorari, una dintre abordarile necesare pentru retragerea trupelor din vecinatatea NATO fiind dialogul, care sa se bazeze pe masuri ferme de descurajare.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a avut convorbiri cu secretarul de stat adjunct al SUA, Wendy Sherman. Cei doi oficiali s-au consultat in vederea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO și a reuniunii Consiliului NATO – Rusia . Miniștrii de Externe din țarile NATO vor avea o reuniune…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a transmis cetațenilor americani sa evite calatoriile in Ucraina atat din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, cat și din cauza „amenințarilor crescande din Rusia”. „Cetațenii SUA trebuie sa cunoasca informarile potrivit carora Rusia planifica o acțiune…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, spune despre situația dintre Rusia și Ucraina, ca alianța va proteja statele membre. “In primul rand suntem intr-un proces de intensa consultare in interiorul alianței in contextul agresiunilor agresive pe care Federația Rusa le executa in și in jurul…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, precizeaza ca pozitia exprimata de Federatia Rusa in raport cu sistemul antiracheta amplasat in Romania, parte integranta a sistemului de aparare antiracheta al NATO, este complet eronata. Ministrul Aurescu a reactionat in contextul afirmatiilor ministrului…

- Zeci de nave de razboi ale unor tari membre ale NATO au fost prezente numai in decursul acestui an in Marea Neagra, a afirmat Kartapolov, adaugand ca multe dintre aceste nave apartineau unor tari care nu sunt riverane Marii Negre."Examinand cu atentie declaratiile ministrului roman de externe, ne-am…

- Ministrul propus la Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri, la audierea sa in comisiile parlamentare de specialitate, ca Romania este preocupata de situația militara de la granița de est a Ucrainei. „Da, e o situatie care ne preocupa. Am discutat cu Polonia, noi fiind pilonii flancului…