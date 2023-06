Distrugerea barajului Nova Kahovka a condus la o „scadere semnificativa” a nivelului apei in rezervorul cu apa folosita la racirea sistemelor de la centrala nucleara Zaporojie, a avertizat marți șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, potrivit unui comunicat al agenției. Apa de racire este folosita pentru evacuarea caldurii de la reactoare, a caldurii de la combustibilul nuclear uzat și pentru racirea generatoarelor diesel de urgența, atunci cand sunt in funcțiune, se arata in comunicatul AIEA. Absența apei de racire pentru o perioada lunga de timp ar duce la topirea…