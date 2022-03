Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, l-a atentionat luni pe secretarul american de stat Antony Blinken ca un esec in oprirea agresiunii ruse in Ucraina ar duce la un conflict global, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Manifestatii de sustinere a Ucrainei, tara atacata de Rusia, au loc, sambata, la Paris, relateaza Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Londra este unul dintre paradisurile fiscale preferate de oligarhii ruși. Un apropiat al lui Vladimir Putin, proprietarul clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici este unul dintre ei. Sancțiunile impuse acum de britanici, ii vizeaza in primul rand pe acești miliardari.

- Samsung a anuntat ca a oprit vanzarile de produse din Rusia, in urma invadarii Ucrainei, si, in plus, va dona mai multe milioane de dolari in sprijinul eforturilor umanitare desfasurate in Ucraina. In total, Samsung va dona 6 milioane de dolari. Din acestia, 1 milion de dolari este reprezentat de valoarea…

- Oligarhul rus Roman Abramovici și-ar fi scos la vanzare doua proprietați de lux din Londra, potrivit The Guardian. Informația a fost oferita de parlamentarul britanic Chris Bryant. Parlamentarul laburist susține ca oligarhul rus, care este un apropiat de-al lui Putin, ar vinde pe graba pentru a evita…

- Rusia are in dotarea armatei sale ”parintele tuturor bombelor”, un dispozitiv termobaric care poate produce o deflagrație de 44 de tone TNT și ”bomba țarului”, cea mai puternica arma nucleara detonata vreodata, cu o putere de 50 de megatone TNT.Putin a declarat ca Rusia este ”una dintre cele mai puternice…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti ca guvernul sau va stabili in curand detaliile unor posibile sanctiuni contra Rusiei, ca raspuns la o eventuala agresiune a acesteia contra Ucrainei, transmit Reuters si AFP. ''Noi in Regatul Unit nu vom ezita sa ne inasprim sanctiunile nationale…

- Un coronavirus "endemic", care sa paralizeze societatea, este posibil "doar in cazul aparitiei de noi variante care sa eludeze imunitatea tulpinilor anterioare", a declarat Fauci cu prilejul unei dezbateri online privind evolutia pandemiei, relateaza Agerpres, acre citeaza EFE.Fauci a respins posibilitatea…