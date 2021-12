Îngrijorare în Satul lui Moș Crăciun din Laponia. Ce se întâmplă acolo Turiștii ce se afla in Satul lui Moș Craciun risca sa ramana blocați in Laponia din cauza restricțiilor anti-Sars-Cov-2. Plus din cauza raspandirii variantei Omicron. Potrivit Abc News , din cauza variantei sud-africane, tot mai multe țari impun restricții de calatorie ce vizeaza chiar și țarile europene. Așadar, turiștii risca sa ramana in Laponia daca nu doresc sa se supuna masurilor restrictive ce implica teste și masuri de carantinare. In perioada pre-pandemica, Rovaniemi, capitala Laponiei finlandeze, atragea aproximativ jumatate de milion de vizitatori in fiecare an, majoritatea din Europa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raspindirea virusului Omicron este privita cu temeri și ingrijorare in Satul lui Moș Gerila, din Laponia. {{560206}}Restricțiile reimpuse amenința din nou turismul, care abia se revigora dupa un an dezastruos, cu pierderi de zeci de milioane de euro, transmite Noi.md cu referire la Protv.ro. In Satul…

- Dr. Anthony Fauci le-a sugerat familiilor americane sa ia in calcul aplicarea unui ”mandat” de vaccin la primirea in propriile case. Așadar, oaspeții de Craciun ar trebui sa se vaccineze in aceasta perioada pentru a fi bine venți la masa festiva, transmite Fox News. Sugestia dr. Fauci vine intr-un moment…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca foarte probabil tulpina Omicron circula in Europa, inclusiv in Romania, de mai mult timp, avand in vedere faptul ca a existat circulatie intre Africa de Sud si Europa si inainte de data identificarii acestei tulpini. In ceea ce priveste raspandirea noii…

- Omicron ar putea reprezenta sfarșitul pandemiei. Medicul este de parere ca noua tulpina Omicron ar putea sa insemne sfarșitul pandemiei dar nu și disparitia acestui virus.Acesta a declarat ca ‘’din datele stiintifice pe care le avem pana acum, tulpina Omicron are transmisibilitate mult mai mare decat…

- Pfizer a depus o cerere de autorizare pentru o doza de rapel a vaccinului sau anti-COVID-19 la adolescentii de 16 si 17 ani din Statele Unite, transmite AFP. Rapelul este in prezent autorizat de Agentia pentru alimente si medicamente (FDA) din SUA pentru toti adultii cu varsta peste 18 ani, la sase…

- COVID punct Si de la capat. In timp ce la noi valul al patrulea al pandemiei este pe sfarsite, in Europa de Vest valul al cincilea loveste din plin. Infectiile COVID au ajuns la noi recorduri in mai multe tari europene.

- Singapore a fost a fost considerat una din poveștile de succes in gestionarea pandemiei, inca la inceputul acesteia. Și-a inchis frontierele, a testat masiv, a urmarit agresiv cazurile confirmate și a fost una dintre primele țari din Asia care a comandat vaccinuri. Anunțase relaxari la 80% rata vaccinala,…

- Compania AstraZeneca a solicitat, marti Agentiei pentru alimente si medicamente (FDA) din Statele Unite autorizarea tratamentul sau anti-COVID-19 bazat pe anticorpi. Medicamentul cu actiune indelungata ar putea fi administrat in principal persoanelor cu sisteme imunitare compromise, informeaza DPA.…