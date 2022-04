Stiri pe aceeasi tema

Militarii ruși au declarat ca obținerea controlului asupra regiunii sudice a Ucrainei le va oferi o alta cale de acces catre regiune separatista Transnistria din Republica Moldova, potrivit unor rapoarte ale agenției ruse de știri Tass citate de Sky News.

Declarațiile președintelui Ucrainei Vladimir Zelenski din Parlamentul Romaniei precum ca „ocupanții ruși vor sa treaca de orașul Nicolaev ca sa ocupe Odesa, iar de la Odesa e un pas pana in Moldova" au fost dezbatute astazi in cadrul emisiunii „Ora Expertizei" de la Jurnal TV.

Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters.

Instituirea unei platforme comune de achiziție a gazelor naturale de catre Uniunea Europeana, la care va avea acces și Republica Moldova, ofera autoritaților moldovenești un motiv special de gandit in ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean.

Ambasadorul belarus in Republica Moldova, Anatoli Kalinin, a fost convocat miercuri la Ministerul de Externe de la Chisinau, dupa ce in spatiul public a fost difuzata o inregistrare video in care presedintele belarus Aleksandr Lukasenko le prezenta marti generalilor sai o harta tactica in care erau…

Ambasadorul Uniunii Europene in R. Moldova, Janis Mazeiks, a venit cu un mesaj prin care a mulțumit cetațenilor moldoveni și și-a exprimat admirația pentru felul in care au reacționat ca sa ajute cetațenii ucraineni refugiați din Ucraina, conform deschide.md.

Premierul țarii, Natalia Gavrilița a declarat ca va pleca astazi in Parlament pentru a cere instituirea Starii de Urgența in R. Moldova.Asta in contextul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei, transmite presa din Republica Moldova.

Compania aeriana TAROM anunta ca suspenda operarea zborurilor spre si dinspre Chisinau, incepand de astazi, dupa ce Republica Moldova si-a inchis spatiul aerian, avand in vedere situatia de conflict din regiune, dupa atacul Federatiei Ruse la adresa Ucrainei.