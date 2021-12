Stiri pe aceeasi tema

- Spania se confrunta cu un val uriaș de infectari. Sunt aproape 50.000 de cazuri in ultimele 24 de ore. Spania intra in valul 6 sau este pe punctul de a intampina un nou val cu acest record, potrivit agenției Efe. Sunt vizați copiii in noul val Navarra si Tara Bascilor se situeaza in fruntea incidentei…

- Nu mai puțin de 42 de noi cazuri de infectare cu Covid-19 în rândul jucatorilor din Premier League au fost anunțate luni, un record din mai 2020 și pâna acum. "Între luni, 6 decembrie si duminica, 12 decembrie, au fost efectuate 3.805 de teste în rândul…

- Taiwanul a confirmat, sambata, ca a detectat primele trei cazuri de infectare cu noua varianta a COVOD Omicron, la calatori care au intrat saptamana aceasta in Taiwan si care sunt vaccinate cu schema completa, potrivit News.ro . Omicron continua sa raspandeasca in lume, fiind identificata pana in prezent…

- Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Mikel Arteta, a cerut Premier League sa clarifice numarul de cazuri pozitive la covid-19 care duc la amanarea unui meci, el precizand ca actualele reguli sunt ambigue, informeaza The Guardian, potrivit news.ro. Meciul echipei Tottenham cu Brighton, care…

- Germania a anuntat sambata ca primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost confirmate la Munchen, transmite dpa. Cele doua persoane contaminate au intrat in Germania pe 24 noiembrie, venind pe calea aerului din Africa de Sud, a precizat ministrul sanatatii al landului…

- Solskjaer va fi probabil destituit de Man. United. Clubul așteapta intai sa gaseasca inlocuitor. Ultimele șase etape au fost infioratoare la Manchester. In afara excepției "White Hart Lane", cu 3-0 in fața lui Tottenham, celelalte rezultate sunt teribile: - 0-1 cu Aston Villa (a) - 1-1 cu Everton (a) -…

- Meciul de fotbal dintre echipele Newcastle si Tottenham, din etapa a 8-a a Premier League, a fost intrerupt timp de cateva minute, cu putin inainte de pauza, duminica, din cauza unei probleme medicale survenite in tribunele stadionului St James Park, informeaza AFP, citat de agerpres. In timp ce…

- Arsenal și Tottenham se intalnesc azi, de la 18:00, intr-un nou episod din ”North London Derby”. Clasicul londonez le prinde insa pe cele doua rivale in a doua jumatate a clasamentului, cu evoluții extrem de modeste in aceasta prima parte a sezonului din Premier League. „Tunarii” lui Arteta sunt pe…