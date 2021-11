Îngrijorare în Franța: Președintele Emmanuel Macron se va adresa națiunii Guvernul de la Paris a anunțat ca președintele Emmanuel Macron se va adresa populației, in contextul in care rata de infectare s-a accelerat in ultima luna. Recent, autoritațile sanitare din Franța au raportat peste 10.000 de cazuri in 24 de ore, pentru prima data in ultimele doua luni. Potrivit Reuters, președintele Emmanuel Macron le va vorbi marți francezilor despre ingrijorarea produsa de creșterea numarul de infectari cu COVID-19, precum și despre programul sau de reforma economica, a anunțat vineri Guvernul de la Paris. Ratele de infectare s-au accelerat puternic in ultima luna, numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

