- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat marti in convorbirea cu omologul sau american Joe Biden potentialul militar in crestere al NATO la frontierele Rusiei in legatura cu sprijinul sau acordat Ucrainei si a cerut "garantii" ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde spre Est, potrivit AFP.…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va avea astazi o convorbire in sistem video cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe fondul declarațiilor tot mai belicoase ale celor doua parți legate de situația din Ucraina. Putin avertizeaza ca exista linii roșii in privința Ucrainei, care nu pot depașite,…

- Rusia si Statele Unite lucreaza la organizarea unei videoconferinte intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari din cauza Ucrainei au atins cote maxime, a anuntat vineri Kremlinul, citat de France Presse și Agerpres. "Lucrarile sunt in curs…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis miercuri Rusiei ca „nu are niciun drept de veto” in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina membra a Aliantei Nord-Atlantice.

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Presedintele Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din Ucraina din anii 1930, in timpul regimului sovietic al lui Iosif Stalin, cunoscuta sub numele de Holodomor. Liderul de la Casa Alba a reafirmat cu aceasta ocazie sprijinul pentru Kiev in actuala confruntare cu Moscova.

- Franta a avertizat vineri Rusia sa nu afecteze integritatea teritoriala a Ucrainei, dupa ce Statele Unite i-au prevenit pe aliatii europeni cu privire la miscarile de trupe rusesti la granita cu Ucraina si cu privire la un potential atac, transmite Reuters.