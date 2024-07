Îngrijorare: Datoria publică atinge niveluri alarmante In aprilie 2024, datoria administrației publice a crescut la 852,816 miliarde lei, fața de 845,098 miliarde lei in luna anterioara, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Datoria guvernamentala, exprimata ca procent din PIB, a inregistrat o creștere la 52,1%, comparativ cu 51,6% in martie (conform comunicatului Institutului Național de Statistica din 8 iulie 2024). In […] The post Ingrijorare: Datoria publica atinge niveluri alarmante appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

