Aceasta practica consta in aplicarea de protecție solara doar pe anumite zone strategice ale feței, ca și cum ar fi efectuat o conturare (faimoasa tehnica de machiaj). Tehnica conturarii sau contouring consta in aplicarea fondului de ten, a pudrei și a iluminatorului pe zonele strategice ale feței, pentru a le...