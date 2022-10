Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la I.A cu stil, Nicole, in varsta de opt ani a avut parte de o schimbare radicala cu ajutorul Iuliei Albu. Micuța este pasionata de actorie, dar și de modelling. Iata cum arata acum dupa ce s-a lasat pe mana specialiștilor!

- In emisiunea I.A cu Stil, in ediția de astazi, Ariana, o fetița in varsta de numai 8 ani, care este pasionata de mașinile tunate, a avut parte de multe surprize din partea Iuliei Albu. Prezentatoarea tv i-a facut o schimbare spectaculoasa de look iar la final, a luat-o prin surprindere cu provocarea…

- Cazul unei invațatoare din București a aparut in atenția presei, dupa a fost facuta publica o inregistrare in care aceasta o jignește pe o eleva, spunandu-i ca este alfabeta. Acest caz a ajuns și in atenția Simonei Gherghe, care a ramas marcata de comportamentul invațatoarei, astfel ca și-a exprimat…

- Gina Pistol este una dintre cele mai indragite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țara. Vedeta a fost nevoita sa lipseasca de pe micile ecrane, dupa ce s-a imbolnavit de Covid-19, iar Irina Fodor a fost cea care a inlocuit-o. In ediția din aceasta seara, Gina Pistol și-a facut apariția in platoul…

- In ediția de astazi, in emisiunea I.A cu Stil, Daria, o fetița in varsta de numai 12 ani, care se viseaza actrița a avut parte de multe surprize din partea Iuliei Albu. Prezentatoarea tv a fost chef pentru o zi pentru cea mica, i-a gatit o omleta, iar mai apoi, copila a trecut printr-o transformare…

- Noua ediție de la Splash! Vedete la apa a inceput cu rasete pentru jurați. Cosmin Natanticu a fost șocat de ținuta pe care o purta Iulia Albu, dar totodata și puțin confuz. Cum a reacționat criticul de moda.

- Florența este o alta femeie care a apelat la ajutorul Iuliei Albu pentru a face o schimbare mult așteptata in viața ei. Asistenta mediccala de profesie, aceasta a hotarat ca are nevoie de o transformare radicala de look, iar celebra stilista a avut grija ca acest lucru sa se intample in cel mai scurt…

- Filmarile America Express au ajuns la final, iar concurenții s-au reintors acasa. Irina Fodor, prezentatoarea competiției America Express a fost cea care s-a reintors pe meleagurile romanești, iar vedeta a postat o serie de imagini pe rețelele de socializare, dar și cum a reacționat familia ei atunci…