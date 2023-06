Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Cașin a avut loc o operațiune de salvare in care un tanar in varsta de 23 de ani a fost extras dintr-o rapa și transportat in siguranța la Centrul de Primiri Urgențe (CPU) din Onești, cu ajutorul echipajului SMURD. Evenimentul a avut loc joi, in satul Cașin, zona Valareau, unde persoana in…

- Administrația Bazinala de Apa Siret desfașoara lucrari de punere in siguranța a barajului priza Trotuș, situat in zona municipiului Onești, județul Bacau. Scopul principal al proiectului este refacerea infrastructurii barajului pentru a asigura siguranța și funcționalitatea acestuia. In prezent, se…

- Neințelegerile mai vechi dintre cele doua femei au escaladat, determinand agresoarea sa loveasca victima in zona capului și a brațelor, distrugandu-i un inel, o brațara și un ceas prețios. Incidentul a avut loc ieri, in jurul orei 14.00, pe strada Republicii din municipiul Onești. Conflictul a durat…

- Gelu Panfil, vicepreședintele Consiliului Județean Bacau, a fost gasit potrivit ANI in conflict de interese administrativ, dupa ce in perioada exercitarii mandatului de consilier local 2016-2020, “a participat la deliberarea si adoptarea unor Hotarari ale C.L. privind Spitalul Municipal „Sf. Ierarh…

- Galeria Cora Bacau are o noua identitate. Supernova a finalizat, cu succes, procesul de rebranding, parte a a investiției totale de 40 de milioane de euro București, 25 mai, 2023: Galeria Cora Bacau are o noua identitate. Finalizarea, cu succes, a procesului de rebranding, parte a a investiției totale…

- Schimbare de locație in ceea ce privește finala Cupei Romaniei la fotbal, faza județeana. Programat inițial la Targu-Ocna, ultimul act al Cupei, care va aduce fața in fața pe Gauss Bacau și Viitorul Curița/ Onești se va desfașura in Bacau, pe terenul „Green Club” (fosta Baza Nautica) din Șerbanești.…

- Luna aprilie s-a incheiat cu bine pentru Centrul de Transfuzii Bacau, care a organizat la Auchan o campanie de donare de sange, acțiune care s-a bucurat de interesul bacauanilor. Cu toate ca au fost mai mulți doritori, din pacate nu toți au fost eligibi. Daca unii aveau hemoglomina prea mica, alții…

- Consiliul Județean Bacau va sprijini reabilitarea Salii Polivalente “Nadia Comaneci” din Onești, un obiectiv emblematic al municipiului care a fost neglijat in ultimii ani. Proiectul de reabilitare va primi finanțare in valoare de 10,5 milioane de lei, jumatate dintre acești bani fiind asigurați de…