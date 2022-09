Stiri pe aceeasi tema

- Ciorba de burta este un adevarat deliciu. O rețeta ca la carte de ciorba de burta nu iese la toata lumea. Este nevoie de indemanare și rabdare. Daca nu ți se pare nimic greu sa urmarești rețeta pas cu pas, afla ca asta nu este tot. Un ingredient secret este baza unei ciorbe de burta excelente.

- Șnițelele sunt preferate de toata lumea, ele fiind un fel de mancare extrem de delicios și deloc greu de preparat. Acestea se gasesc in orice restaurant de tip fast-food, dar și in restaurantele mari. Ei bine, poate ca ați observat diferența dintre cele gatite acasa și cele de la restaurant. Diferența…

- Orice gospodina vrea sa pregateasca pentru familia ei cele mai bune preparate. Te gandești sa faci ardei umpluți, dar ți se pare ca gustul lor nu este tocmai atat de bun cum iți dorești? Noi venim cu soluția și iți dezvaluim ce ingredient secret trebuie sa adaugi. Iata care este modul de preparare.

- Vrei sa faci ptrajituri delicioase, dar te confrunți cu o textura care nu este tocmai pe placul tau? Exista un ingrediant care te va ajuta sa pregatești cele mai fine prajituri chiar la tine acasa. Nu te așteptai la asta.

- Preparatele se adapteaza sezonului in care ne aflam, astfel incat legumele de sezon sa fie pus in valoare și sa ne bucuram de cele mai delicioase feluri de mancare. De aceea, va dezvaluim ingredientul secret pe care chef Joseph Hadad il folosește in rețeta lui de musaca de vinete, perfecta pentru sezonul…

- Fierberea apei pentru mancare a devenit o sarcina atat de comuna și obișnuita in bucatarie incat, probabil, multe gospodine nu ii mai acorda importanța cuvenita. Exista o mulțime de sfaturi privind procesul de fierbere al apei. Unii spun ca in apa nu ar trebui sa se adauge sare intrucat aceasta incetinește…

- Cand celebra bucatareasa Julia Child și-a facut apariția la televizor pentru prima data in anul 1962, i-a introdus pe americani in arta bucatariei franceze cu ajutorul unei rețete foarte simple: omleta. Acest fel de mancare a existat, intr-o forma sau alta, inca din cele mai vechi timpuri. Delicioasa…

- Draniki reprezinta o mancare belorusa care provine din bucataria lor traditionala. Sunt asemeni ”clatitelor” doar ca sunt caracterizate de diversitatea ingredientelor din care pot fi preparate. Noi am ales rețeta draniki cu cartofi deoarece se gateste foarte rapid si este foarte gustoasa.