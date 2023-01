Stiri pe aceeasi tema

- Cui nu-i plac cartofii la cuptor? Daca au și topping de branza rasa, orice dieta palește in fața acestei delicatese. Insa marii bucatari mai adauga un ingredient secret care transforma radical preparatul. Afla cum faci cea mai buna rețeta de cartofi rumeniți. Nu-i așa ca deja iți ploua in gura? Rețeta…

- Cand ești in cautarea unui desert care sa fie pe placul tuturor invitaților tai, este greu sa nu ai succes cu o prjitura cu ciocolata și portocale. Ciocolata este mereu o alegere buna pentru orice desert, iar in acest caz este completata perfect de gustul portocalelor, fiind numai buna pentru sezonul…

- Carnea de pui este una dintre cele mai consumate din lume, un preparat pe care il pregatim destul de des, datorita faptului ca este slab in calorii. Puiul pane a devenit un dish de baza in orice gospodarie, fiind delicios și rapid de atunci cand gatim, trebuie sa fie cat mai crocant. Iata cum gatești…

- Desertul suprem al romanilor este fara doar și poate, cozonacul. Pregatit din timpuri stravechi, acesta are la baza in continuare aceeași rețeta. Bineințeles, aceasta a fost ușor adaptata in ultimii ani. Ingredientele și tehnica de preparare au ramas exact precum cele urmate de bunicile și strabunicile…

- Placinta cu mere, reteta bunicii. In aceasta perioada a anului, nimic nu este mai gustos decat o placinta cu mere preparata in stil tradițional. Este unul dintre cele mai indragite deserturi ale romanilor. Caldura sufocanta din bucatarie, mirosul de placinte și focul arzand din soba amintesc de vremea…

- Iata rețeta pentru Musaca de cartofi cu carne.INGREDIENTE. Musaca de cartofi-1 kg cartofi-800 gr carne (tipul de carne pe care il doriți)-2 cepe potrivite -200 ml suc de roșii -1 ou -1 lingura de unt -sare, piper -patrunjel verde MOD DE PREPARARE. Musaca de cartofi Punem cartofii la fiert in coaja dupa…

- Rețeta romaneasca o știm deja prea bine, ne-am obișnuit și cu varianta pufoasa a americanilor. Daca nu vrei sa renunți la celebrul desert, dar iți dorești sa il redescoperi intr-o formula diferita, am gasit soluția. Afla care este ingredientul secret pe care il folosesc rușii pentru clatite. Ce folosesc…

- In sezonul tomnatic, gospodinele se intrec in a prepara cele mai gustoase rețete, bogate in sosuri și calorii, pentru a se apara impotriva frigului de afara. Pe langa celebrele supe crema, tocanițele sunt la mare cautare. Cum se prepara cea mai gustoasa tocanița de pui cu ceapa. Rețeta tocanița de pui…