- Autoritatile spaniole au lansat o campanie prin care promoveaza frumusetea naturala. Ministerul Egalitatii din Spania in colaborare cu Institutul Femeilor au initiat o campanie prin care incurajeaza femeile sa mearga la plaja.

- ■ sefa social-democratilor romascani condamna misoginismul fostului jurnalist George Buhnici ■ aceasta a declarat ca pe plaja ar trebui sa ajunga doar femei cu un corp perfect ■ Deputata Oana Bulai, aflata in vacanta parlamentara, continua sa fie activa pe retelele de socializare, asa ca nu a ratat…

- Ce femeie nu iși dorește sa se bucure de un par lung, matasos, sanatos și plin de viața?! Suntem siguri ca oricine ar vrea acest lucru, numai ca nu pate fi realizat peste noapte, ci dupa zile in care acorzi o atenție sporita scalpului. Iata cele trei trucuri pentru creșterea rapida a parului la care…

- Schita masurilor fiscale pregatita de coalitia de guvernare descrie mentinerea sistemului de impozitare a veniturilor prin cota unica, care a impulsionat atat activitatea economica in Romania, cat si veniturile statului, insa include unele modificari care ar putea afecta negativ afacerile si, implicit,…

- Bula si Strula se intalnesc pe plaja in Mamaia.Strula inconjurat de o gramada de femei dotate.Bula il ia frumusel la o parte si l intreaba:ndash; Ce ai facut, ma Te ai imbogatit Ce i cu bunaciunile alea pe tine ndash; Nuu, mahellip; Stii ce am facut M am dus, mi am cumparat un mar si l am bagat in slip.…

- Femeile de etnie rroma au un stil vestimentar aparte, apreciat chiar de designeri vestimentari renumiti. Dar marea lor problema este ca nu si gasesc niciodata haine care respecta intru totul cultura lor. Trei surori si au unit fortele pentru a crea tinute traditionale tiganesti adaptate vremurilor actuale.Isabela,…

- Femeile din Japonia ar putea fi nevoite sa solicite consimtamantul partenerului inainte de a li se prescrie pastila pentru avort, care se pare ca va fi aprobata la sfarsitul acestui an, la trei decenii dupa ce a fost pusa la dispozitia femeilor din Marea Britanie, relateaza The Guardian.