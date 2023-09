Ingredientul magic pe care trebuie să-l adaugi pentru cele mai bune ghebe la borcan. Vei avea ciuperci gustoase la iarnă Ne aflam in plin sezon de pregatiri pentru iarna. In aceasta perioada profitam de fructele și legumele care se mai gasesc prin gradina și le punem la borcane, pentru sezonul rece. Printre cele mai gustoase muraturi se numara și ghebele, care se pregatesc ușor. Tot ce trebuie sa faci este sa urmezi exact rețeta și […] The post Ingredientul magic pe care trebuie sa-l adaugi pentru cele mai bune ghebe la borcan. Vei avea ciuperci gustoase la iarna appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se da startul pregatirilor pentru lunile de iarna, iar de pe lista gospodinelor nu au cum sa lipseasca muraturile. Daca vrei sa iți incanți familia și musafirii cu o varianta imbunatațita a rețetei clasice, urmeaza sfaturile din randurile de mai jos. Nu mai pune gogosarii in otet! Acesta este ingredientul…

- Bulionul de roșii este nelipsit din camara gospodinelor, insa se poate intampla ca acesta sa nu țina foarte mult și sa mucegaiasca pana sa-l puneți in mancarurile preferate. Iata de ce mucegaiește bulionul și cum puteți evita acest lucru! De ce mucegaiește bulionul – greșeli frecvente atunci cand il…

- Adori gustul, dar nu efortul pe care trebuie sa il depui pentru a le prepara? Daca iți dorești sa te poți bucura de acest desert fara batai de cap in bucatarie, trebuie doar sa ții cont de un truc simplu. Afla, din randurile de mai jos, ce sa adaugi in clatite pentru a le ajuta […] The post Ce sa adaugi…

- Chiftelele ies intotdeauna fragede, gustoase și niciodata uscate – cu condiția sa fie preparate cu ingredientele potrivite. Afla in randurile urmatoare tot ce trebuie sa știi ca sa-ți iasa perfecte. De ce ar trebui sa inlocuiești ouale cu alt ingredient. Cum schimba textura chiftelelor. Cu ce sa inlocuiești…

- Toamna bate la ușa, așa ca este timpul sa ne umplem camara cu conserve delicioase. Gospodinele pregatesc din timp bunatați, iar printre acestea se numara și bulionul de roșii fara fierbere. Acest sos este delicios, plin de vitamine și se pastreaza foarte bine in timpul iernii. Iata rețeta de bulion…

- Daca a pune o oala mare de fasole uscata pe aragaz sa fiarba la foc mic timp de cateva ore ți se pare o chestie de iarna, s-ar putea sa ratezi unele dintre cele mai bune mese de vara. Dar, pentru a face cea mai buna fasole batuta, gospodinele iți explica ce sa adaugi la […] The post Ce sa adaugi la…

- Unul dintre cele mai preferate deserturi de catre romani este savarina. Foarte mulți opteaza pentru cumpararea acestei prajituri direct din cofetarie. Insa, aceasta poate fi preparata și acasa. Bucatarii profesioniști au dezvaluit rețeta secreta dar și modul in care putem obține un aluat pufos. Rețeta…

- Legumele sunt la mare cautare in aceasta perioada, iar cele mai gustoase sunt cele pe care le culegem din propria gradina. Una dintre cele mai gustoase mancaruri pe care le poți consuma vara este supa de roșii ca la bunica, rețeta originala. Supa de roșii ca la bunica. Rețeta cu gustul copilariei Cei…