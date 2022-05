Ingredientul din bucătărie care îți salvează hainele arse cu fierul de călcat. Trucul e foarte simplu Calcatul hainelor nu e pentru toata lumea. Pe langa faptul ca este o activitate care necesita atenție și pricepere, aceasta este destul de neplacuta. Unde mai pui ca de multe ori se intampla sa arzi și anumite articole de imbracaminte, care strica destul de tare aspectul acestora. Trucul care te ajuta sa repari hainele arse […] The post Ingredientul din bucatarie care iți salveaza hainele arse cu fierul de calcat. Trucul e foarte simplu appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți oameni se gandesc la variante pentru a usca hainele in cazul in care nu dețin un uscator separat la mașina de spalat sau nu au diverse opțiuni integrate in aparatul lor. Majoritatea apeleaza la varianta clasica precum: uscatorul de rufe in sufragerie sau in balconul de cele mai multe ori inchis…

- Este placut atunci cand te imbraci cu hainele proaspat spalate și calcate, insa exista un truc de care nu știai. Dupa ce ai calcat hainele, ele vor mirosi frumos și fresh toata ziua. Iata despre ce este vorba. Ce trebuie sa faci pentru ca hainele sa aiba un miros placut dupa calcare Atunci cand calci…

- Ouale sunt nelipsite de pe mesele de Paște, mai ales cele vopsite. Chiar daca poate nu iți vine sa crezi, fierberea lor poate fi o adevarata arta. Iata cum poți fierbe cele mai gustoase oua. Cum sa fierbi corect ouale de Paște In primul rand, așaza ouale intr-un singur strat intr-o oala. Nivelul apei…

- Care este ingredientul din bucatarie care curața ghivecele florilor rapid. E bun și pentru creșterea plantelor. Foarte mulți au folosit pudra miraculoasa, fie in bucatarie, la preparate sau la curațenie, fie in gradina. Iata cum poți folosi și tu acest ingredient la diverse treburi, fiind bun inclusiv…

- Oțetul de mere previne acumularea de grasime. Intr-un studiu, s-a descoperit acest fapt prin reducerea abilitații corpului de a transforma amidonul din paste și orez, in calorii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Maria Constantin a avut prima reacție, dupa ce Bianaca Dragușanu a atacat-o in cadrul unei emisiuni TV. Fosta soție a lui Victor Slav a fost invitata intr-o emisiune de la Antena Stars, acolo unde alaturi de doi stilisti a comentat tinutele unor vedete printre care si Maria Constantin. „Nu știu cine…

- Cu toții ne-am confruntat, macar o data, cu mirosul neplacut pe care-l emana papucii noștri de casa. Indiferent ca este vara sau iarna, purtam papuci in interiorul locuinței, mai groși sau mai subțiri, iar la un moment dat aceștia capata un iz ințepator. Ce trebuie sa faci pentru a scapa de mirosul…

- Grasimea de pe pereți reprezinta una dintre problemele cu care se confrunta toate gospodinele, iar misiunea de a o indeparta este dificila și neplacuta. Cu cat se intarește mai mult, cu atat devine mai greu de eliminat. Exista insa un „ingredient minune“ care te va ajuta sa cureți pereții din bucatarie…