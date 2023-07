Multe gospodine prepara, in aceasta perioada a anului, salata de vinete. Legumele sunt mult cautate in sezonul curent, pentru ca in afara de beneficiile pe care le prezinta pentru organismul uman, sunt și foarte aromate. Uneori se intampla, insa, sa iasa prea amare. Cum trebuie sa procedezi in acest caz. De ce vinetele capata gust […] The post Ingredientul de 1 leu care iți repara salata de vinete. Scapi imediat de gustul amar appeared first on Playtech Știri .