- In fiecare an, pe data de 9 martie, creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe cei 40 de Sfinți Mucenici din Sevastia. Cu aceasta ocazie, gospodinele pregatesc mai multe feluri de bucate, printre care și mucenici. Ceștia sunt niște colacei care au forma cifrei 8, copți sau fierți, in funcție de zona geografica…

- Daca iți e pofta de ceva dulce, dar tot vrei sa ții post, poți opta pentru o rețeta de cornulețe, care iți vor aminti de gustul copilariei, cu siguranța. Deși este un desert care se pregatește rapid, nu trebuie sa uiți sa adaugi un ingredient, atunci cand pregatești cornulețele.

- Mancarea de spanac se face ușor și este sanatoasa pentru organismul uman, insa nu multe gospodine știu care este ingredientul care nu trebuie sa lipseasca atunci cand vine vorba de acest preparat. Doar prin aceasta metoda ii dai gustul perfect și textura potrivita. Tot ce trebuie sa faci, pas cu pas.

- Printre preparatele simple, dar delicioase se numara mancarea de mazare. De aceea, daca vrei sa gatești aceasta rețeta, nu trebuie sa uiți de un ingredient pe care trebuie sa il adaugi. Așa vei obține un gust delicios.

- Supa de pui se numara ca fiind unul dintre cele mai consumate preparate din țara. Ea ne amintește de copilarie, fiind consumata atat de cei mici, cat și de cei mari. Totodata, ajuta și la vindecare organismului in momentul unei raceli sau gripe, așa cum se procedeaza inca din batrani.

- Mancarea de cartofi este unul dintre cele mai simple preparate intalnite adesea pe mesele romanilor, dar exista mai multe rețete. Cu toate acestea, gustul cel mai bun, cel care iți amintește de mancarea bunicii, il vei obține doar daca incluzi la final un ingredient care schimba in bine totul.

- Mancarea de spanac este o adevarata delicatesa atunci cand este gatita exact așa cum trebuie. Pentru asta este nevoie de un ingredient secret pe care trebuie neaparat sa il adaugi in rețeta. Nu este vorba despre vreunul sofisticat, ci are un preț mic și se gasește la toate magazinele.

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar gospodinele se gandesc deja la cele mai delicioase preparate tradiționale. Sarmalele nu lipsesc de pe masa romanilor de Sarbatori, insa puține persoane știu cum sa le gateasca corect și care este cel mai bun orez. Iata secretul gospodinelor!