Stiri pe aceeasi tema

- Cocktailul Negroni a capatat o notorietate fulminanta in Romania, dupa ce a devenit viral pe TikTok un videoclip in care actrița din Casa Dragonului, Emma D’arcy, spune ca este bautura ei favorita. Cum se prepara, de fapt, celebrul cocktail dupa rețeta actorului Stanley Tucci. Cum prepari cocktailul…

- In timpul procesului de digestie, sfincterul esofagian inferior (zona care leaga esofagul de stomac) este relaxat pentru a permite alimentelor ingerate sa treaca din esofag in stomac, dupa care se contracta la loc. In stomac, hrana intalneste sucurile gastrice acide si enzimele care sunt necesare pentru…

- Printre preparatele care afla pe mesele romanilor in perioada sarbatorilor de iarna se afla și mancarea de gulaș. Pentru gospodinele curajoase, care vor sa prepare acasa mancarea de anul acesta, chef Sorin Bontea, șeful cel mai urmarit din Romania, are o mulțime de rețete pentru mesele festive de Craciun…

- Majoritatea gospodinelor aleg sa prepare garnituri rapide, simple și ușoare pentru vedeta din farfurie. Mulți romani consuma cartofi, așa ca prefera sa gateasca un piure langa o bucata de carne sau un sos roșu. Cu toate astea, puține gospodine știu cum sa il prepare ca la carte și sa il faca gustos…

- Pe de o parte, Germania, a carei industrie a contat pe gazele naturale rusesti ieftine pentru a fi competitiva la exporturi, aluneca incet in recesiune si se va confrunta anul viitor cu cea mai mare scadere economica din UE.

- Placinta cu mere, reteta bunicii. In aceasta perioada a anului, nimic nu este mai gustos decat o placinta cu mere preparata in stil tradițional. Este unul dintre cele mai indragite deserturi ale romanilor. Caldura sufocanta din bucatarie, mirosul de placinte și focul arzand din soba amintesc de vremea…

- Pentru ca suntem in toiul toamnei, alimentul vedeta al acestui sezon este, desigur, dovleacul. Placintele cu dovleac sunt extrem de gustoase și ușor de preparat, fiind un adevarat deliciu, atat pentru cei mici, cat și pentru cei mari. Care este ingredientul secret care-i da savoare. Secretul pentru…

- Sezonul racelilor, al virozelor, al gripei este in toi. Stiai ca exista un ceai care amelioreaza simptomele racelii si vindeca tusea intr-un timp extrem de scurt? Secretul acestui preparat este pastrat cu sfintenie de bunicile noastre, scrie realitatea.net.