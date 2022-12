Gospodinele se pregatesc deja pentru o perioada extrem de incarcata. Majoritatea dintre ele adora sa pregateasca bucatele de Sarbatori acasa, așa ca iși cumpara ingredientele necesare pentru felurile de baza. Romanii adora sa manance un platou tradițional plin de toate bunatațile, iar printre ele iși face des loc și toba. Care sunt ingredientele speciale pe […] The post Ingredientele speciale pe care sa le pui in toba de casa. Ce sa faci cu stomacul de porc, de fapt appeared first on Playtech Știri .