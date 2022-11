Ingrasaminte de aplicat pe timpul iernii. Ai grija de plantele tale si in sezonul rece Sezonul rece este o perioada in care plantele sunt vulnerabile si au nevoie de ajutor pentru a ramane sanatoase, motiv pentru care specialistii in domeniu recomanda aplicarea de ingrasaminte organice. In perioada toamna – iarna, intensitatea luminii diurne este mai redusa decat vara, motiv pentru care majoritatea plantelor intra in repaus. Astfel, ajung sa-si piarda frunzele si ”hiberneaza” pana in primavara, fie isi reduc doar metabolismul, cu toate ca isi pastreaza podoaba verde. Pentru a le ajuta sa treaca mai usor peste aceasta perioada, este recomandata folosirea de solutii pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, fost antrenor și jucator la FCSB, un nume important in fotbalul romanesc din prima parte a anilor 2000, recunoaște ca marele regret al carierei sale este ca n-a reușit sa se impuna la un club din strainatate. Fost jucator cu cifre importante la FCSB sau FC Argeș, echipele pentru care…

- Dragoș Grigore e un tata model! Are mare grija de felul in care arata, dar nu iși neglijeaza nici fiul. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe jucatorul de la Rapid București in timp ce a ieșit intr-un centru comercial din Capitala impreuna cu baiatul…

- Dincolo de faptul ca are un rol decorativ, gardul viu ne ofera mai multa discreție, ne protejeaza de vant și de futuni, dar și de aerul poluat, mai ales in marile orașe, fiind o opțiune demna de luat in seama pentru cei care au spațiu disponibil corespunzator pentru a amenaja o gradina de vis. Nu…

- Cele mai iscusite dintre gospodine se intrec in a gasi cele mai tari trucuri, atat in bucatarie, cat și cele pentru a avea grija de plantele sale de apartament. Ce se intampla daca pui ciuperci tocate in solul din ghivece. Metoda e geniala și funcționeaza fara greșeala. Cum ingrijești plantele in ghiveci…

- Venirea sezonului rece este un moment dificil pentru femeile care sunt pasionate ale florilor, deoarece multe cred ca este momentul sa se desparta de multe dintre cele pe care le-au ingrijit o vara intreaga. Insa, lucrurile nu stau deloc așa, pentru ca exista multe tipuri de plante care rezista cu succes…

- Timp de trei ani de zile, Giulia Anghelescu nu a mai susținut niciun concert. Intr-un interviu pentru impact.ro , artista a spus ca și-a dedicat tot timpul familiei, fetițelor ei, dar și meseriei pentru care se pregatește. Vedeta o sa devina psihoterapeut. In perioada pandemiei, Giulia a fost obligata…

- Sacii de cultivare din material textil au fost intotdeauna o alegere populara pentru cultivatorii comerciali, in special atunci cand cresc arbori și arbuști. Dar se observa o tendința in creștere pentru gradinarii casnici de a folosi un produs similar pentru propriile gradini - ghiveciul textil.Acestea…

- Unul dintre momentele cele mai potrivite pentru a avea grija de gradinarit este primavara, avand in vedere condițiile climatice optime pentru inflorirea plantelor. Cu toate acestea, atunci cand vremea se schimba, este important sa le acorzi florilor mai multa grija. Trucul genial care te ajuta sa pastrezi…