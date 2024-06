Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente pentru desertul cu piersiciPentru a prepara acest desert delicios, veți avea nevoie de urmatoarele ingrediente simple:Piersici proaspete: Alegeți cinci piersici bine coapte și suculente pentru gustul lor dulce și aromat.Zahar: Pentru a intensifica dulceața fructelor. Nu mult, doar 50 de…

- Trucul pentru trandafiri magnificiIndiferent de zona in care locuim, putem observa des tufișuri de trandafiri in gradinile vecinilor. Daca dorim sa ne bucuram de trandafiri la fel de frumoși, exista un truc ingenios care ne poate ușura munca. Udarea trandafirilor cu un anumit ingrașamant natural pe…

- Ricotta se numara printre cele mai cunoscute varietați de branzeturi italienști și este consumata in multe regiuni din lumea intreaga. Aceasta are o textura cremoasa și un gust delicat și este inclusa in tot felul de rețete de mancaruri și deserturi. Afla ce este ricotta mai exact și in ce rețete o…

- PASCA – TORTTimp de pregatire: 30 minuteIngrediente:Pentru crema de branza:800 gr branza grasa vaci4 oua150 gr zahar bruncoaja de la o lamaie100 gr stafide mariPentru blat:100 gr Rama pentru Copt și Prajituri topita4 oua175 gr zahar175 gr fainaun praf de sare2 linguri apaPentru servit:250 gr frișca…

- Ce este apa cu cenușaApa cu cenușa reprezinta o metoda de fertilizare folosita de generații, recunoscuta pentru eficacitatea sa in imbogațirea solului cu minerale esențiale precum potasiu, fosfor și calciu. Acest amestec simplu, dar puternic, ajuta la fortificarea plantelor impotriva bolilor și daunatorilor.Cum…

- Momentul ideal pentru tratamentExperții afirma ca tratamentul plantelor ar trebui sa se faca in timpul fructificarii active, mai exact cand tomatele incep sa se inroșeasca. Aceasta este faza in care plantele pot beneficia cel mai mult de pe urma nutrienților adaugați.Ingrediente necesare pentru amestecul…

- Secretul unei omlete cremoaseSecretul care face diferența in prepararea unei omlete este adaugarea unei linguri de smantana in amestecul de oua. Aceasta tehnica este folosita frecvent in școlile culinare de top și ajuta la menținerea unei texturi cremoase a omletei, chiar și cand este pastrata pana…

- Iata ce ingrediente sunt necesare pentru aceasta rețetaPentru aceasta rețeta ai nevoie de urmatoarele ingrediente:- 1 kg ficat de pui- 50 de grame de ciuperci- 3-4 linguri de ulei- 500 g piept de pui- 3 legaturi de ceapa verde- 1 legatura de usturoi verde- 1 legatura mare de marar- 3 oua- Sare- Piper-…