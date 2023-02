„Inginerie” românească. Două baraje, construite chiar în zona unor falii tectonice Celebrul baraj de la Vidraru este construit in apropierea unor placi tectonice, astfel, in caz de cutremur puternic in zona, consecințele vor fi catastrofale. Directorul stiintific al Institutului National pentru Fizica Pamantului, Mircea Radulian, prezent la emisiunea Sinteza Zilei, la Antena 3 CNN, a vorbit despre faliile tectonice din zona Carpaților amintind ca unul dintre cele mai mari și mai cunoscute baraje din Romania este situat deasupra unei falii tectonice. Citește și: Cum au simțit locuitorii din Targu Jiu cutremurul de magnitudine 5,2 „In Turcia, a fost bine pentru ca localitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

