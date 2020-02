Stiri pe aceeasi tema

- Salariile angajatilor din sectorul privat vor creste cu 7% anul acesta, spun specialiștii. Pe langa cresterile salariale, angajatii cauta alte beneficii, precum programul de lucru flexibil si posibilitatea de a lucra de acasa.Datele oficiale si studiile salariale se intrec in prognoze optimiste.…

- Politistii de la rutiera pot retine certificatul de inmatriculare in mai multe situatii. In doua dintre ele, soferii sunt nevoiti sa treaca pragul unei reprezentante RAR pentru a intra in legalitate. Este vorba de retinerea certificatului de inmatriculare pentru defecțiuni tehnice sau pentru lipsa ITP.…

- Producatorul de energie electrica si termica Elcen anunta ca risca sa ramana fara bani pentru agentul termic si salariile angajatilor si acuza totodata Primaria Municipiului Bucuresti si Termoenergetica ca nu isi asuma responsabilitatea pentru asigurarea continuitatii prestarii serviciului public de…

- Executivul a aprobat proiectul Hotararii de Guvern care prevede majorarea cu 10% a salariilor angajaților din instituțiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de asistența medicala.

- Vulcanul La Cumbre, de pe insula nelocuita Fernandina, parte a Insulelor Galapagos, administrate de catre Ecuador, a intrat in eruptie si arunca in atmosfera lava, au anuntat duminica autoritatile ecuadoriene, citate de AFP. „Vulcanul La Cumbre a intrat in eruptie in aceasta seara”, a anuntat Parcul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca de la Ministerul Finanțelor nu s-au virat banii pentru salariile angajaților Primariei Municipiului București (PMB) și ai instituțiilor subordonate.

- Doar doi din zece angajatori vor acorda salariaților beneficii de Craciun (prime, tichete, cadouri etc.) mai mari decat cele de anul trecut. Cei mai mulți, respectiv șapte din zece, nu vor majora deloc valoarea beneficiilor, in timp ce la una din zece companii salariații vor primi chiar mai puțin decat…

- Dupa ce ca au salarii uriase , incomparabil mai mari ca salariile altor bugetari si ale lucratorilor din mediul privat, angajatii Primariei Craiova primesc si sporuri de (Atentie!) „conditii periculoase sau vatamatoare“, corespunzatoare timpului lucrat. Potrivit unui document publicat pe site-ul Primariei…