- PRIVITI IMAGINEA ALATURATA...EI POT SA FIE COPIII VOSTRI...IN BUZAU, dupa un posibil seism major! Catre voi - cei responsabili: dupa ce priviti copiii acestia in ochi vrem sa aflam daca aveti curajul sa spuneti ca ati facut tot ce se putea, pentru siguranta unora ca ei! Recentele evenimente tragice…

- Tot mai multe scene sfașietoare se petrec pe strazile Turciei ce sunt in ruine dupa cutremurele de luni. Odinioara, o casa fericita pentru zeci de familii din provincia Hatay, la granița Turciei, strada numarul 21 este acum plina de moloz și oameni care incearca sa se confrunte cu urmarile lasate de…

- Mii de cladiri s-au prabușit in Turcia și Siria, in urma cutremurelor puternice de ieri. Ancheta autoritaților se indreapta acum și spre motivele care au dus la prabușirea unui numar atat de mare de cladiri. Inginerii japonezi, specialiști in megastructuri, care lucreaza acum la podul de la Braila,…

- Ahmet Eyup Turkaslan, 28 de ani, al doilea portar al Malatyei, a fost gasit astazi fara suflare. Blocul in care locuia s-a prabușit luni dimineața, in timpul primului cutremur mare care a lovit sud-estul Turciei. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc luni in sudul Turciei, provincia Gaziantep.…

- Dupa dubla tragedie care a lovit, ieri, Turcia și Siria, la distanța de cateva ore, autoritațile din Romania și-au adus aminte in ce pericol se afla țara noastra, daca ar fi lovita de un cutremur cu magnitudinea de peste 7 grade. Astfel, primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a tras un semnal de alarma…

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine, a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orașului Antakia.

- Profesorul Gheorghe Marmureanu, director onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP), a vorbit despre seismele care au lovit Turcia si Siria. Acesta atrage atenția și susține ca magnitudinea cutremurelor ar putea fi mult mai mare decat cea raportata. De asemenea, profesorul Marmureanu…

- Un nou cutremur violent in Turcia, magnitudinea este de 7.5 grade pe Richter, seismul a durat 100 de secunde, spune un seismolog care avertizeaza ca vor urma mii de replici Un seismolog a avertizat ca Turcia si Siria se pot astepta la mii de replici in urmatoarele saptamani sau luni, potrivit SkyNews.…