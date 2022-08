Trei bărbaţi răniţi într-un grav accident în judeţul Mureş (FOTO)

Accidentul s-a produs între două autoturisme conduse de doi bărbați The post Trei bărbaţi răniţi într-un grav accident în judeţul Mureş (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Trei bărbaţi răniţi într-un grav accident în judeţul… [citeste mai departe]