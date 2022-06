Înghețată pe băț făcută acasă, din fructe proaspete. O rețetă perfectă pentru vară A venit mult așteptata vara și, totodata, sezonul in care toți vrem sa mancam inghețata. Te-ai saturat de tot ce gasești in magazine și iți dorești sa te bucuri de un desert racoritor mai sanatos? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru o inghețata din fructe proaspete. Pentru acest desert ai nevoie de doar doua ingrediente, iar gustul lui te va face sa „te lingi pe degete”. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de vara nu ar fi la fel fara inghețata! Fericirea copiilor, dar nu numai, este unul dintre cele mai vandute alimente din perioada aceasta. Ei bine, este, de-a dreptul, salvarea noastra pentru zilele calduroase. Iata o rețeta simpla și delicioasa pentru o inghețata de caise cu mascarpone pe care…

- Este o zi calduroasa de vara, este weekend, iar tu ai pofta sa mananci ceva racoritor. Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam rețeta de inghețata cu mango pe baț. Este cu adevarat cel mai delicios desert pentru vara. Acest preparat se obține foarte ușor, din doar trei ingrediente și dureaza…

- Daca vrei sa te racorești in zilele calde de vara, atunci e timpul pentru o inghețata. Daca e sanatoasa și nu are pic de zahar, atunci e și mai bine. Va prezentam o rețeta simpla de inghețata de casa delicioasa. Dulce, dar fara zahar, inghețata cu care va veți surprinde toata familia, și care va fi…

- Egiptenii antici au fost primii care s-au bucurat acest desert. Astazi, marshmallow este la indemana oricui și poate fi pregatit chiar in bucataria ta. Este considerat un desert tradițional american, insa se mananca peste tot in lume. Este adorat de cei mici, in general, pentru ca este foarte dulce.

- Pentru ca este 1 mai și romanii petrec cum știu mai bine, este numai bun un desert. Dupa gratarul cu mici, nelipsit in aceasta zi, merge perfect un desert racoritor care unge pe suflet orice gurmand. Rețeta de prajitura cu branza și mandarine la tava este extraordinar de buna și de fresh. Trebuie sa…

- Un desert special pentru masa de Paște este prajitura rasturnata cu ananas. Facuta dupa o rețeta foarte simpla, aceasta prajitura este un desert delicios, care va fi pe placul tuturor invitaților.

- Suntem in perioada Postului Mare, motiv pentru care gospodinele gasesc tot felul de rețete ingenioase pentru a gati cele mai gustoase preparate care sa nu conțina carne, oua sau lapte. Celebrele chifteluțe cu orez sunt preferate romanilor pentru a putea fi savurate, inainte de sarbatorile pascale. De…

- Weekend-ul a trecut și probabil vrei sa te rasfeți cu un desert care sa fie pe placul tuturor, dar și ușor de preparat. Daca vrei sa-ți satisfaci pofta de dulciuri, noi ți-am pregatit un desert delicios și rapid de mini tarte cu fructe. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!